Lula vai se reunir com primeira-ministra da Itália, de extrema direita

O Itamaraty anunciou há pouco que o presidente Lula vai se reunir nesta quarta-feira com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni — que é de um partido de extrema direita.

O encontro foi incluído de última hora na agenda do brasileiro, que chegou a Roma no fim da manhã desta terça. Nesta segunda, Lula disse em sua live semanal que não sabia se a reunião iria se confirmar.

Além de conversar com Giorgia, Lula terá agendas nesta quarta com o presidente Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Ele também terá uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano.