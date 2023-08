Lula vai encontrar Augusto Aras

Lula vai se reunir às 17h30 desta quinta-feira com o procurador-geral da República, Augusto Aras, no Palácio do Planalto. O encontro consta na agenda oficial do presidente, divulgada há pouco.

Esta é a primeira vez que os dois terão uma audiência, segundo os registros da agenda de Lula.

A reunião acontece a pouco mais de um mês do fim do segundo mandato de Aras no comando da PGR, para o qual ele foi escolhido duas vezes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alguns aliados do presidente, a exemplo do senador Jaques Wagner (PT-BA), chegaram a defender uma nova recondução do procurador-geral, ideia que não ganhou tração nas últimas semanas, mas não foi descartada publicamente por Lula.

