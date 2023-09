Lula terá telefonema com presidente da Bolívia pelo segundo dia seguido

O presidente Lula terá na manhã desta quinta um telefonema com o presidente da Bolívia, Luis Arce, marcado para as 9h. O inusitado é que os dois falaram por telefone no mesmo horário, no dia anterior.

Questionada pelo Radar nesta quarta, a Secom informou que a primeira ligação foi “apenas de caráter preliminar” e que “os dois mandatários decidiram concluir a conversa amanhã”.

A pauta dos dois telefonemas não foi divulgada até o momento.