Lula terá dia de reuniões para comandar reação a terroristas em Brasília

Depois de visitar o Planalto e a sede do STF na noite deste domingo, quando pode conferir os estragos provocados pelos terroristas bolsonaristas, Lula começa o dia com uma série de reuniões para liderar a retomada da normalidade em Brasília.

O primeiro compromisso do presidente será com Rosa Weber, a chefe do Judiciário. Depois, o petista terá conversas, por telefone, com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. São os dois compromissos menos ligados ao cenário de crise instalado em Brasília nesta segunda.

No fim do dia, o presidente comanda uma reunião com governadores para coordenar uma ação nacional de resposta aos golpistas.

Neste domingo, antes de Alexandre de Moraes, do STF, afastar Ibaneis Rocha do mandato por 90 dias, o petista decretou intervenção na área de Segurança Pública do Distrito Federal.