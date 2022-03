Lula tem 8 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no RJ, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest realizada no estado do Rio de Janeiro aponta que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto, com oito pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), nos dois cenários de primeiro turno testados. Realizado na semana passada, o levantamento foi divulgado nesta terça-feira.

O petista tem 39% e 41% nos dois cenários, enquanto Bolsonaro tem 31% e 32%, respectivamente.

Na espontânea, quando os entrevistados não tinham nenhum nome de candidato à disposição, Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, seguido de perto por Lula, com 21%, dentro da margem de erro. O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes e André Janones têm 1% cada um. Os outros não chegaram a somar 1%. Brancos e nulos representam 2% das respostas e 12% ainda estão indecisos.

Lula também venceria todos os cenários do segundo turno, com 11 pontos sobre Bolsonaro, 19 sobre Moro e 35 sobre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Apesar de aparecer em terceiro lugar nas simulações de primeiro turno, Ciro não foi testado em cenários de segundo turno.

A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 18 de março, com 1.200 entrevistas domiciliares em 86 municípios do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número RJ-07593/2022.

Veja abaixo os resultados de todos os cenários testados para a eleição presidencial:

Primeiro turno

Cenário 1

Lula – 39%

Jair Bolsonaro – 31%

Ciro Gomes – 5%

Sergio Moro – 5%

André Janones – 3%

João Doria – 1%

Simone Tebet – 1%

Eduardo Leite – 1%

Alessandro Vieira – 0

Felipe d’Ávila – 0

Branco / nulo / não pretende votar – 11%

Indecisos – 0

Cenário 2



Lula – 41%

Jair Bolsonaro – 32%

Ciro Gomes – 7%

João Doria – 2%

Eduardo Leite – 2%

Branco / nulo / não pretende votar – 13%

Indecisos – 3%

Segundo turno

Cenário 1

Lula – 47%

Jair Bolsonaro – 36%

Branco / nulo / não pretende votar – 15%

Indecisos – 2%

Cenário 2

Lula – 46%

Sergio Moro – 25%

Branco / nulo / não pretende votar – 26%

Indecisos – 2%

Cenário 3

Lula – 49%

João Doria – 14%

Branco / nulo / não pretende votar – 34%

Indecisos – 2%

Cenário 4

Jair Bolsonaro – 38%

Sergio Moro – 31%

Branco / nulo / não pretende votar – 28%

Indecisos – 3%

Cenário 5

Jair Bolsonaro – 40%

João Doria – 26%

Branco / nulo / não pretende votar – 31%

Indecisos – 2%