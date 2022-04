Lula tem 44% e Bolsonaro chega a 30% na nova pesquisa Ipespe

A primeira pesquisa XP Ipespe para o mês de abril, divulgada nesta quarta, mostrou que Lula tem 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano contra 30% de Jair Bolsonaro.

O percentual de Lula se manteve inalterado em relação à última pesquisa, divulgada na segunda quinzena de março, enquanto o de Bolsonaro avançou 4 pontos percentuais.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 2 a 5 de abril. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03874/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos.

No segundo pelotão de presidenciáveis aparecem Ciro Gomes, com 9%, João Doria, com 3%, e Simone Tebet, com 2%. André Janones ficou com 1%.

A pesquisa retirou os nomes de Sergio Moro e de Eduardo Leite do questionário, dado que ainda há dúvidas se esses dois atores irão disputar ou não as eleições presidenciais.

ATUALIZAÇÃO – 06/04 – 10h18

A primeira versão desta nota informou de maneira incorreta que Jair Bolsonaro tinha 26% das intenções de voto, quando o número certo é de 30%. O texto e o título foram corrigidos.