Lula surfa no festival de bizarrices da prisão de Roberto Jefferson

Atualizado em 24 out 2022, 10h09 - Publicado em 24 out 2022, 09h36

A campanha de Lula não perdeu tempo e, já na noite deste domingo, divulgou uma propaganda eleitoral explorando o ataque armado de Roberto Jefferson a agentes da PF e a sua ligação com o presidente Jair Bolsonaro. A peça de 30 segundos foi divulgada nas redes sociais do petista poucas horas depois da prisão do ex-deputado federal do PTB.

“Ódio, violência e desrespeito às leis. Roberto Jefferson não é apenas criminoso e um dos principais aliados do nosso adversário: ele é a cara do que Bolsonaro prega”, diz a publicação da equipe de Lula.

O vídeo começa com uma declaração antiga do presidente: “A minha especialidade é matar, pô”. O narrador então afirma que “a violência Bolsonarista chegou a níveis alarmantes”, enquanto cenas de atos violentos atribuídos a apoiadores de Bolsonaro são exibidas.

“Eles invadem igrejas, agridem padres, criam caos em lugares sagrados. Matam por causa da política, matam por nada. Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção, atirou na Polícia Federal”, complementa a propaganda, exibindo uma notícia de que Jefferson jogou granadas e deu tiros de fuzil em policiais.

“Precisamos acabar com o ódio e a violência. O Brasil precisa de paz. Bolsonaro nunca mais”, conclui o narrador.

Veja o vídeo: