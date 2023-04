Lula se reúne mais com Gleisi do que com líderes do governo no Parlamento

Desde o início do ano, Lula recebeu ao menos 43 deputados e senadores na sede do governo ou na residência oficial da Presidência — 26 foram há um mês em um café da manhã com os partidos da base.

A visita mais frequente entre os parlamentares é da presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR). Conforme a agenda oficial do presidente, Lula já recebeu Gleisi dez vezes nos palácios do Planalto e da Alvorada. Os encontros com a deputada são mais frequentes do que com os líderes do governo no Parlamento.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jaques Wagner (PT-BA), líderes do Congresso e do Senado respectivamente, se reuniram com Lula oito vezes cada. Já o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, foi ao encontro do presidente seis vezes.