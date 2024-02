Lula se reúne com líder do Egito e visita Liga dos Estados Árabes no Cairo

Depois de visitar a Esfinge e as Pirâmides de Gizé em seu primeiro dia no Cairo, o presidente Lula terá uma série de compromissos na capital do Egito nesta quinta-feira, iniciando com uma cerimônia oficial no Palácio Presidencial de Heliópolis, marcado para as 11h, no horário local (6h, no horário de Brasília).

No palácio, o brasileiro e sua comitiva se reunirão o com o presidente egípcio, Abdel Fatah El-Sisi, e participará de cerimônia de assinatura de atos, além de fazer uma declaração à imprensa. Na sequência, haverá um almoço oferecido por El-Sisi.

Às 14h30, Lula terá uma reunião com o secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, na sede da organização internacional, que reúne Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia.

Em seguida, ele fará um discurso em sessão extraordinária do Conselho de Representantes da LEA, que foi fundada em 1945. Em dezembro de 2003, Lula foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a organização.

“Na ocasião, serão tratadas as relações políticas e econômico-comerciais entre o Brasil e países árabes, bem como a situação política no Oriente Médio, em particular os conflitos na Palestina e na Síria. As relações do Brasil com os países membros da LEA caracterizam-se por forte dimensão humana e cultural, derivada da presença de expressiva comunidade de descendentes de árabes na sociedade brasileira”, informou o Itamaraty.

No ano passado, o intercâmbio comercial entre o Brasil e os integrantes da Liga totalizou 30 bilhões de dólares.

Ao fim das agendas na capital egípcia, o presidente segue viagem para a Etiópia ainda na noite desta quinta, onde participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.