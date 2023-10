Lula sanciona lei que dá salário mínimo a menores órfãos de feminicídio

Atualizado em 31 out 2023, 10h58 - Publicado em 31 out 2023, 15h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 31 out 2023, 10h58 - Publicado em 31 out 2023, 15h30

O presidente Lula vai sancionar nesta terça-feira o projeto, de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS), para destinar um salário mínimo às crianças e adolescentes que perderam a mãe em razão de feminicídio. Até completar 18 anos, os órfãos passam a ser beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.

O benefício é concedido aos menores cujo a renda familiar é de até 25% do salário mínimo per capita. O requerimento será feito junto ao INSS que tem, junto a Dataprev, dois meses para operacionalizar as pensões após a publicação da lei.

A solenidade para a sanção está marcada para as 16h no Salão Leste do Palácio do Planalto. Além de Lula, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e parlamentares da Bancada Feminina devem participar da cerimônia.