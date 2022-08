Lula resgata Queiroz e ataca corrupção de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Lula (PT) subiu o tom das críticas a indícios de corrupção no governo Jair Bolsonaro (PL) e voltou o ataque a uma velha figura bastante próxima à família do presidente da República.

Ao ser questionado nesta quarta-feira sobre os escândalos do Mensalão e do Petrolão, o petista relembrou as rachadinhas envolvendo Fabrício Queiroz, amigo de longa data de Bolsonaro.

O ex-PM foi apontado como condutor do esquema de desvio de salários no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

“Temos agora um presidente da República que sequer exigiu investigação do Queiroz. Que sequer exigiu a investigação de seus filhos, e sequer investigou as denúncias que a CPI encontrou contra o Pazuello nas negociatas da vacina“, disse Lula à Rádio Clube do Pará.

“Um presidente da República que não apenas coloca a sujeira embaixo do tapete, mas que coloca sigilo de 100 anos em toda e qualquer denúncia contra ele”, afirmou o petista.