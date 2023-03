Lula relança nesta quinta o Bolsa Família no Palácio do Planalto

Antes mesmo de tomar posse, Lula travou uma queda de braço com o Congresso para abrir espaço de 145 bilhões de reais para o Bolsa Família. A adesão dos parlamentares permitiu o programa social com benefício mínimo de 600 reais e adicionais para grupos familiares com filhos menores de idade. O programa vai pagar 150 reais para cada criança de até 6 anos e 50 reais por integrante da família de 7 a 18 anos.

Diferente do Auxílio Brasil, o “novo” programa social do governo exige condições dos beneficiários, como frequência escolar para crianças e adolescentes, acompanhamento médico para gestantes e caderneta de vacinação atualizada, conforme o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O Cadastro Único vem sendo aperfeiçoado para o benefício chegar a quem, de fato, precisa recebê-lo, segundo o Planalto. O governo afirma que o programa é uma ferramenta de combate à fome e à pobreza e de fomento à educação e à saúde. O plano, portanto, é operar o Bolsa Família de forma transversal com o Programa de Aquisição de Alimentos, o Minha Casa, Minha Vida, ao Movimento Nacional pela Vacinação e ampliação do acesso ao ensino integral.

O programa será relançado por meio de uma Medida Provisória. O presidente Lula deve assinar o documento acompanhado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em cerimônia marcada para as 11h no Palácio do Planalto.