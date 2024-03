Lula recebe premiê da Espanha para tratar de Gaza, Ucrânia e acordo com UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em sua primeira visita oficial ao Brasil. A agenda começa às 10h30, com uma cerimônia de recepção ao chefe de Estado no Palácio do Planalto.

Na reunião bilateral prevista para 10h50, Lula e Sánchez trocarão avaliações sobre a guerra de Israel contra o Hamas e a grave situação humanitária em Gaza, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e a reforma das instituições de governança global, segundo o Itamaraty.

O espanhol vem ao Brasil acompanhado do ministro da Economia, Carlos Cuerpo, e da secretária de Comércio, Xiana Méndez, segundo a agência ANSA, além de uma comitiva de empresários, que também têm horário marcado com Lula, às 11h55. Pouco depois, os governantes vão assinar acordos de cooperação entre os dois países.

Depois de um almoço no Palácio do Itamaraty oferecido a Sánchez e sua comitiva por Lula e pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o premiê espanhol seguirá para o Congresso Nacional.

No Salão Negro, Rodrigo Pacheco vai liderar a recepção ao chefe de Estado estrangeiro. A previsão do cerimonial do Senado é que o espanhol conheça a exposição sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e, depois, siga para uma audiência reservada com Pacheco.

O chefe da Câmara, Arthur Lira, também fará uma recepção a Sánchez no Salão Nobre da Casa.

De acordo com o Itamaraty, a Espanha é hoje o segundo maior investidor no Brasil, com presença nos setores energético, bancário, de telecomunicações, de seguros, entre outros. O estoque total de investimentos é estimado em 59 bilhões de dólares, com fluxo anual de cerca de 3,3 bilhões de dólares nos últimos anos.