Lula recebe o presidente do Paraguai em Brasília nesta segunda-feira

Lula vai receber o presidente do Paraguai, Santiago Peña, no fim da manhã desta segunda-feira para uma visita de trabalho em Brasília, no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Segundo a pasta, a reunião bilateral deverá abordar os principais temas das agendas entre os dois países e da região, entre eles “a Itaipu Binacional, as obras de integração de infraestrutura, o combate aos ilícitos transnacionais e o Mercosul” — atualmente presidido pelo Paraguai.

De volta das férias nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deverá participar do encontro, segundo sua agenda oficial.

Peña tomou posse no cargo em 15 de agosto do ano passado, com a presença do presidente brasileiro. No fim de julho, ainda como presidente eleito, ele foi recebido por Lula no Palácio da Alvorada. Os dois também se encontraram em Nova York, em setembro, no Rio de Janeiro, em dezembro, quando o Brasil passou a presidência do Mercosul.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Só no ano passado, o comércio bilateral totalizou 6,6 bilhões de dólares — cerca de 32 bilhões de reais na cotação atual. Além disso, o país vizinho abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, com presença estimada de mais de 254.000 brasileiros em território paraguaio.

Continua após a publicidade