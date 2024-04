Lula reafirma que PIB crescerá acima das projeções de analistas em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer nesta terça-feira, em café com jornalistas no Palácio do Planalto, ter garantido à diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, que o PIB brasileiro “vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora” em 2024.

“Posso desafiar vocês a estudarem o que aconteceu no Brasil nesses últimos 14 meses e vocês vão constatar que nunca antes na história do Brasil houve essa quantidade de políticas de inclusão social colocadas em prática, algumas que nós já tínhamos feito que tinham desaparecido e estão voltando agora”, declarou Lula.