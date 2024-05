Lula quer negociar contrapartida de empresários para desoneração da folha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que decidiu pedir a suspensão da desoneração da folha ao Supremo Tribunal Federal (STF) para chamar os empresários dos setores envolvidos para “sentar à mesa e negociar” contrapartidas ao benefício tributário.

O tema é fonte de desgaste entre o Palácio do Planalto e o Congresso, que aprovou a prorrogação da desoneração até 2027 e derrubou veto de Lula sobre o projeto. Depois disso, o petista ainda publicou uma medida provisória com a reoneração da folha – que Rodrigo Pacheco deixou, em grande parte, perder a validade – e pediu que o STF declarasse a lei da desoneração inconstitucional.

“Só a desoneração do jeito que eles querem é só para aumentar o lucro. (Eu) falei esta semana com o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco): precisa ter uma contrapartida”, disse Lula em entrevista a emissoras de rádio a partir dos estúdios da EBC, em Brasília.

O petista questionou o argumento de que a desoneração proporciona a preservação de empregos e a reoneração resultaria em demissões. “Quem é que diz que na primeira crise eles não mandam gente embora? Não tem nada escrito”, declarou. “Queremos apenas seriedade dos empresários.”

Lula acrescentou que a responsabilidade de negociar a possibilidade de prorrogar a desoneração com contrapartidas do setor produtivo é do ministro Fernando Haddad (Fazenda). “Também disse isso ao presidente do Senado”, afirmou.