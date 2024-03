Lula quer crédito para motoristas de aplicativo trocarem de carro

Na cerimônia no Palácio do Planalto para apresentar o projeto de lei de regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativos de transporte, Lula falou sobre uma linha de crédito para o setor. O discurso foi uma reivindicação do representante da categoria que participou do ato.

“Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que pensar como a gente vai fazer, discutir com os bancos, como vai fazer baratear, uma linha de financiamento para vocês poderem trocar o carro de vocês e não ficarem andando com carro velho. Porque o passageiro também não gosta de carro velho, quer um carrinho novo, e é seguro para vocês”, disse Lula.

A fala do petista ocorreu cerca de trinta minutos depois de um pedido público do presidente do sindicato dos trabalhadores com APPs de transporte de São Paulo, Leandro Medeiros, por um auxílio para os motoristas trocarem de carro.

“O nosso trabalhador hoje, presidente Lula, está trabalhando com um carro totalmente sucateado, não tem condições de trocar o seu veículo porque o trabalhador entra com a mão-de-obra e com seu bem. E quando passam cinco, seis, sete anos, sequer ele tem saúde, muito menos seu bem para trabalhar”, disse Medeiros.

“Hoje os trabalhadores estão reféns de locadoras de veículos. São 750.000 motoristas na mão de locadora de veículos. Então, isso é um absurdo. Precisamos ter um plano, (ministro do Trabalho, Luiz) Marinho, para trazer essa classe, para injetar essa economia. E o nosso trabalhador, eu tenho certeza, que vai dar um grande salto, se assim o presidente quiser e apoiar”, seguiu.