Lula, Petro e López Obrador articulam ligações a Maduro e Edmundo González

Signatários da nota conjunta do Brasil, Colômbia e México sobre as eleições da Venezuela, divulgada na última quinta-feira, os presidentes Lula , Gustavo Petro e Andrés Manuel López Obrador articulam desde a semana passada fazer ligações a Nicolás Maduro e ao candidato da oposição, Edmundo González, que nesta segunda-feira se proclamou vitorioso no pleito do dia 28 de julho. A ideia da diplomacia dos três países é que os telefonemas — ou videoconferências — ocorram até o fim desta semana.

No comunicado da quinta passada, os líderes reforçaram o pedido para que as autoridades eleitorais do país divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação e disseram acompanhar o processo de escrutínio de votos “com muita atenção”. Afirmaram ainda que “as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional”. “O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados”, diz o texto.

O trio também fez um “chamado” aos “atores políticos e sociais” venezuelanos, sem citar nominalmente nenhum deles, a exerceram “a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos”, para evitar uma escalada de episódios violentos. E se colocaram à disposição para apoiar “esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano”.

Na madrugada seguinte ao pleito, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória do presidente Nicolás Maduro, mas o resultado é questionado pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

Desde então, Lula não reconheceu a vitória de Maduro e tem evitado contato com ele.