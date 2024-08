Brasil se junta a Colômbia e México para reforçar pedido à Venezuela

As presidências do Brasil, da Colômbia e do México divulgaram há pouco um comunicado conjunto sobre as eleições presidenciais da Venezuela, realizadas no último domingo, e reforçaram o pedido para que as autoridades eleitorais do país divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação, posição adotada pelo governo Lula desde segunda-feira.

Na madrugada seguinte ao pleito, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória do presidente Nicolás Maduro, mas o resultado é questionado pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

A nota diz que os três países acompanham o processo de escrutínio de votos “com muita atenção” e que “as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional”. “O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados”, afirma o texto.

Os governos comandados por Lula, Gustavo Petro e Andrés Manuel López Obrador fizeram ainda um “chamado” aos “atores políticos e sociais” venezuelanos, sem citar nominalmente nenhum deles, a exerceram “a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos”, para evitar uma escalada de episódios violentos. E se colocaram à disposição para apoiar “esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano”.

Continua após a publicidade

Leia a seguir o comunicado na íntegra:

Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano, que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro.

Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação.

Continua após a publicidade

As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados.

Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos.

Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento.

Continua após a publicidade

Que esta seja uma oportunidade para expressar, novamente, nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano.