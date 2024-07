Órgão eleitoral afirma que Maduro venceu eleição na Venezuela com 51% dos votos

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou na madrugada desta segunda-feira, 29, que Nicolás Maduro venceu as eleições no país com 51% dos votos, contra 44% do adversário, Edmundo González. O resultado foi anunciado pelo órgão eleitoral, comandado por um aliado do presidente venezuelano, depois de 80% das urnas apuradas e com uma vantagem de cerca de 700 mil votos para Maduro, que governa a Venezuela desde a morte de Hugo Chávez, em 2013.

A oposição contesta o resultado divulgado pelo CNE e calcula que González teria vencido o pleito com cerca de 70% dos votos, contra 30% de Maduro. A maioria das pesquisas indicava vitória do opositor, um diplomata de 74 anos, antes da votação.

A eleição foi marcada por confusões nos centros de votação e denúncias de que os chavistas intimidaram e impediram fiscais eleitorais de realizar o seu trabalho.