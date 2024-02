Lula passa microfone para Janja discursar em Belford Roxo

Em agenda em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Janja discursou por cerca de três minutos, durante o anúncio de Lula sobre investimentos federais em educação e saúde na região. A primeira-dama falou a respeito da distribuição gratuita de absorventes em escolas e farmácias populares.

“Faz uns 15 dias, o governo federal distribuiu, presidente, nas farmácias populares, absorvente para as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam terem dignidade menstrual”, disse Janja

“Esse recado é muito importante porque a gente sabe que tem muitas meninas que vão para a escola, para o Ensino Médio, e acabam não indo para a escola porque estão menstruadas, não tem condição de comprar absorvente e acabam ficando em casa”, seguiu a primeira-dama.

“Isso diminui o rendimento escolar delas e, por isso, a ministra (da Saúde, Nísia Trindade) me contou que também nas escolas, os absorventes vão ser distribuídos”, complementou.

Continua após a publicidade

Além de citar Nísia Trindade, no pouco tempo que teve ao microfone, Janja agradeceu a acolhida do prefeito Waguinho e de sua esposa, a deputada Daniela Carneiro, que chegou a ser ministra do Turismo, mas perdeu o posto para Celso Sabino, na primeira reforma ministerial deste mandato de Lula. Waguinho e Daniela ofereceram um almoço ao presidente e à primeira-dama nesta terça-feira.

Janja não citou, porém, a autora do projeto, a deputada Tabata Amaral, que deve ser adversária do PT nas eleições municipais em São Paulo. A proposta para dignidade menstrual chegou a ser vetada por Jair Bolsonaro, em 2021, e foi sancionada por Lula no ano passado.