Lula participa de cerimônia militar em homenagem a Santos Dumont

O presidente Lula vai participar logo mais, a partir das 10h30 desta quinta, de uma cerimônia militar da FAB em em homenagem aos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, patrono da Aeronáutica Brasileira e considerado pai da aviação. O evento vai acontecer na Base Aérea de Brasília.

Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873 no interior de Minas Gerais, em uma cidade que foi rebatizada com seu nome. No fim do século 19, ele desenvolveu balões e dirigíveis e, em 1901, sobrevoou Paris pilotando um balão. Cinco anos depois, criou o 14-Bis, viabilizando o primeiro voo de um objeto mais pesado que o ar, além de ter dado outras contribuições importantes para a aviação.

Durante a cerimônia, haverá uma encenação teatral sobre a história do brasileiro, um desfile de tropa, sobrevoo de aeronaves militares, com participação da Esquadrilha da Fumaça, e entrega da Medalha Mérito Santos Dumont, que reconhece civis e militares com contribuições relevantes à Aeronáutica.

