Lula ou Bolsonaro? Santos Cruz não declara voto no segundo turno

Atualizado em 11 out 2022, 17h17 - Publicado em 12 out 2022, 10h30

O general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro, decidiu ficar em cima do muro no segundo turno das eleições presidenciais.

Questionado pelo Radar se gostaria de declarar voto no seu ex-chefe ou no ex-presidente Lula, ele respondeu de forma curta e direta:

“Não.”

Santos Cruz se filiou ao Podemos no fim de 2021, na esteira da entrada do ex-juiz Sergio Moro no partido, mas acabou não disputando nenhum cargo nas eleições desse ano. Ele chegou a ser cotado para disputar o Palácio do Planalto pelo partido, que acabou apoiando Simone Tebet no primeiro turno. Em setembro, o general pediu desfiliação da legenda.

O ex-ministro, que ficou menos de seis meses no cargo, em 2019, rompeu com Bolsonaro e passou a fazer fortes críticas ao presidente, a quem já chamou de “o grande traidor deste país”. Mas também direcionou sua artilharia contra o petista. Em uma entrevista à Folha de S.Paulo em dezembro do ano passado, ele declarou que “os dois destruíram a democracia”.