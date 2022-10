‘Lula nunca terá condições de governar’, diz Ciro Nogueira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 4 out 2022, 15h57 - Publicado em 4 out 2022, 14h41

Guardem esta declaração de Ciro Nogueira, cacique do centrão e chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Ela será motivo de divertimento em alguns meses, caso Lula saia vencedor das urnas do fim do mês. O que diz o ministro de Bolsonaro nesta terça:

“A esquerda foi ainda pior do que eu previa, com apenas 129 deputados eleitos. Lula nunca terá condições de governar. Bolsonaro, sim. A governabilidade de Lula está na contramão da mesma vontade popular que elegeu o Congresso. A de Bolsonaro, em harmonia”, diz o cacique do PP.

A fala de Nogueira deixa uma pergunta curiosa no ar: com Lula no Planalto, o centrão não será governista? Cartas à redação.