Lula lidera em MG com vantagem de 15 pontos sobre Bolsonaro, diz pesquisa

Lula (PT) tem vantagem de 15,1 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Pesquisa do instituto Datatempo divulgada nesta quarta-feira, 27, indicou o petista com 45,1% das intenções de voto contra 30% do atual presidente.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 4,3%, André Janones (Avante), com 2,9% e Simone Tebet (MDB), 1%. A distância entre Lula e Bolsonaro diminuiu em relação à observada no levantamento de maio passado, quando o ex-presidente estava 16,8 pontos à frente do seu rival. Minas é um estado decisivo na eleição brasileira.

Apesar da preferencia por Lula, o eleitor mineiro está mais inclinado a apostar no candidato de Bolsonaro para ocupar o governo do estado. O governador Romeu Zema (Novo) tem o apoio do presidente na sua tentativa de reeleição e lidera com folga a corrida eleitoral.

A pesquisa realizou 2.00 entrevistas domiciliares de 15 a 20 de julho. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-08880/2022.