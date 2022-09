Lula lança ofensiva para recuperar votos entre evangélicos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na ofensiva para conquistar votos dos evangélicos, que em grande parte apoiam o presidente Jair Bolsonaro, a campanha de Lula divulgou neste fim de semana, pelo WhatsApp, uma missão eleitoral para os militantes:

“Explicar para 3 amigos religiosos que: Lula nunca fechou e nem vai fechar igrejas; Lula que criou a Lei da Liberdade Religiosa; Lula que criou o Dia da Marcha pra Jesus”.

Para fundamentar o convencimento em favor do petista, a equipe da campanha enviou materiais de apoio em vídeo, em pdf — que tem versículos bíblicos e a frase “o que os evangélicos realmente querem para o Brasil” — e em uma imagem em que Lula aparece com as palmas das mãos juntas, como se estivesse rezando.

O card em questão diz que “Lula é cristão e governa para todos”. “O bolsonarismo volta a mentira para espalhar o terror entre as pessoas de fé. Lula é cristão. Como presidente, sancionou a lei da liberdade religiosa (em 2003), nunca fechou e nunca fechará igrejas. Ele sabe que um presidente deve respeitar todas as pessoas”, diz o texto, que acrescenta a orientação religiosa do ex-presidente.

Veja: