Lula lamenta ataque no Paraná e pede ‘caminho para a paz’ nas escolas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o ataque a tiros em uma escola no Paraná nesta segunda-feira, em que um ex-aluno de 21 anos matou uma adolescente de 16 e feriu gravemente um menino cuja idade não foi divulgada.

“Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, disse Lula em seus perfis nas redes sociais.