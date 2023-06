Adolescente é morta durante ataque a tiros em escola do Paraná

Uma adolescente de 16 anos foi morta durante um ataque a tiros no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira, 19. O autor do atentado é um ex-aluno de 21 anos que teria ido à escola para solicitar seu histórico escolar, quando passou a atirar. Ele foi preso no local após a chegada da polícia.

Um menino, que não teve a idade divulgada, ficou ferido e está no hospital em estado grave.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto oficial de três dias no estado.