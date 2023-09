Lula irá assinar demarcação de terras indígenas com Marina e Guajajara

Novas demarcações de territórios indígenas e áreas de proteção ambiental devem ser assinadas nesta terça-feira. A informação foi revelada pelo próprio presidente Lula, em sua live semanal.

“Hoje é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia. Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra (do Meio Ambiente e Mudança Climática) Marina (Silva), com a ministra (dos Povos Originários Sonia) Guajajara, nós vamos demarcar algumas terras indígenas, algumas áreas de proteção ambiental”, afirmou.

A solenidade em celebração ao Dia da Amazônia está marcada para as 15h desta terça-feira.

