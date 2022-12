Lula indica que ministério da Segurança Pública será recriado

O presidente eleito Lula anunciou nesta sexta o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, como Ministro da Justiça. O desejo de Dino, expresso nas discussões do grupo de transição, de desmembrar a pasta e criar o Ministério da Segurança Pública deve ser realizado, mas não de forma imediata.

“Nós temos o interesse de criar um Ministério de Segurança Pública, mas a gente também não pode fazer a coisa de forma atabalhoada. O companheiro Flávio Dino tem a missão, primeiro, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal porque nós queremos que as carreiras de Estado, sejam carreiras de Estado”, indicou Lula.

A relação com as forças policiais foi destacada pelo ministro nomeado. Dino afirmou que a proximidade com os agentes é uma determinação do presidente eleito.

“O presidente Lula determinou que na transição, e também no exercício do governo, que nós estejamos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da Segurança Pública”, disse Dino.