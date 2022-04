Lula ganha com decisão do PSD de se distanciar da eleição presidencial

Gilberto Kassab, como mostrou o Radar nesta terça, conversou com Eduardo Paes e com outros integrantes do PSD para tratar dos rumos do partido na eleição presidencial.

Ainda em busca de um nome para entrar corrida ao Planalto, Kassab e Paes concordaram que o melhor para o partido, caso não encontre um nome presidenciável, é seguir distante da disputa presidencial, sem declarar a candidatos.

A decisão, se confirmada, fará a alegria de Lula, que temia ver o PSD na barca da terceira via, hoje completamente indefinida, ou apoiando Jair Bolsonaro. Fora da disputa, o PSD vai liberar seus diretórios estaduais para realizarem todo tipo de acordo. No Sul, a turma poderá apoiar Bolsonaro. No Nordeste, poderá ir de Lula. Um suco do que é a política brasileira.