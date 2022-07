Lula fará evento com militância em Brasília nesta terça

Depois de reunir uma multidão em um ato na praça da Cinelândia, no Rio, na quinta-feira passada, o ex-presidente Lula realiza um evento com sua militância nesta terça, em Brasília, mas desta vez em um local fechado.

O encontro do petista com seus apoiadores na capital federal foi marcado para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no fim da tarde.

No Rio, o comício de pré-campanha foi marcado por um forte esquema de segurança, com placas metálicas isolando uma grande área da praça, e momentos de tensão quando dois artefatos explosivos foram jogados de fora para dentro do espaço, antes da chegada do presidenciável.

Em Brasília, o ato será aberto para quem quiser participar, mas os organizadores sugerem que os interessados cheguem mais cedo, porque haverá revista na entrada.