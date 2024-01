Lula fala em ‘guerra’ contra garimpo ilegal em reunião sobre yanomamis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, ao abrir uma reunião com vários ministros e autoridades de segurança sobre a crise socioambiental dos yanomamis em Roraima, que seu governo não pode “perder uma guerra” para o garimpo ilegal e madeireiras ilegais.

“Temos territórios indígenas demarcados. Temos que cuidar deles com muito carinho. Esta reunião é para definir o que o nosso governo vai fazer para evitar que os indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre, de vandalismo, da garimpagem e das pessoas que querem invadir as áreas que estão preservadas e que têm dono, que são os indígenas e não podem ser utilizadas”, afirmou o petista.

No início de seu governo, Lula viajou a Roraima para ver in loco a situação crítica dos yanomamis, montando uma força-tarefa com vários ministérios para enfrentar a crise nas frentes da Saúde, do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública e da Assistência Social. Nesta terça-feira, pediu aos ministros um balanço em relação ao cumprimento das decisões tomadas à época.

“Vamos ter que fazer um esforço ainda maior e utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter”, declarou.

Participaram da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil),

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Mucio (Defesa), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Nísia Trindade (Saúde), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Jorge Messias (AGU).

Também estavam presentes o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior;

o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; a presidente da Funai, Joenia Wapichana; e o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da PF, Humberto Freire de Barros.