Lula e Boulos vão dividir palanque em área do MTST em SP

Lula vai estrear presencialmente neste sábado na pré-campanha de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Os dois vão estar no lançamento da obra do Minha Casa, Minha Vida, na ocupação conhecida como Copa do Povo, em Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Cheio de símbolos, o encontro leva o programa habitacional do lulismo a uma das maiores ocupações do MTST, movimento que deu fama ao pré-candidato. Os detalhes do encontro foram tratados na manhã de quarta-feira, em uma ida do deputado ao Palácio do Planalto.

Corinthianos, Lula e Boulos vão dividir palanque a seis quilômetros do estádio do Timão. No mesmo dia em que se encontraram em Brasília, o presidente ligou para Marta Suplicy para sondar a secretária do atual prefeito, Ricardo Nunes, para virar a casaca nas eleições de 2024.