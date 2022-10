Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente na corrida ao 2º turno, diz pesquisa

Atualizado em 12 out 2022, 12h37 - Publicado em 12 out 2022, 12h32

Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na corrida ao segundo turno da eleição presidencial, de acordo com pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira.

Segundo o levantamento, Lula tem 48% das intenções de voto no segundo turno contra 46% de Bolsonaro. Considerando a margem de erro de 2,18 pontos percentuais para mais ou menos, o petista pode oscilar entre 46,1% e 50,1% e o presidente, entre 44,1% e 48,1%. Em alguns momentos, portanto, os dois podem ter o mesmo percentual e por isso o empate técnico. A pesquisa ouviu 2.095 pessoas entre os dias 6 e 11 deste mês.

O primeiro turno das eleições deste ano deixou evidente que os institutos de pesquisas de maneira geral apresentaram cenários distantes dos resultados colhidos nas urnas. Os levantamentos são uma forma de medir a temperatura da corrida no momento e não podem ser tomados como fotografia do resultado final.

A última pesquisa presidencial do instituto Gerp antes do primeiro turno foi divulgada no dia 5 de setembro, quase um mês antes do dia de votação. Na ocasião, outros candidatos concorriam e o levantamento indicou que Bolsonaro tinha, naquele momento 39% das intenções de voto, contra 38% de Lula.