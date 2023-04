Lula é alvo de protestos em Portugal: ‘lugar de ladrão é na prisão’

O último dia de visita de Lula em Portugal foi marcado por protestos da oposição portuguesa contra o petista. Logo no início das solenidades, o presidente brasileiro ouviu gritos de “fora Lula”.

No Legislativo português, deputados ergueram cartazes com as frases “chega de corrupção” e “lugar de ladrão é na prisão”.

O petista foi defendido pelo presidente da Casa. “Senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária tem que se portar com urbanidade, cortesia e educação que é exigido de qualquer representante do povo português. chega de insulto, chega de degradar as instituições, chega de colocarem vergonha no nome de Portugal”, disse Augusto Santos Silva.