Lula deve fazer mais duas viagens internacionais nesta semana

O presidente Lula deverá fazer mais duas viagens internacionais nesta semana, sendo a primeira na terça-feira, para participar da Cúpula do Mercosul, em Puerto Iguazú, na Argentina. Esta será a segunda vez do petista no país desde o início do mandato.

No sábado, ele vai para Letícia, na Colômbia, onde será realizado o Fórum de Debates Científicos da Amazônia. Será o 12º país visitado por Lula desde janeiro.

No encontro do bloco econômico que reúne países sul-americanos, Lula vai receber o comando temporário do Mercosul. Um dos principais temas do encontro é o acordo com a União Europeia, negociado desde 1999. As negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio (formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein) e com Singapura, Canadá, Indonésia e Vietnã também estarão na pauta.

Já a viagem para a cidade colombiana, que fica na fronteira com o Brasil, foi acertada há quase um mês, após uma reunião com o presidente Gustavo Petro no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele confirmou que comparecerá à reunião dos países amazônicos em Belém, em agosto, e convidou Lula para o evento, que servirá de preparação para o sediado no Brasil.