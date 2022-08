Lula derrota Eduardo Bolsonaro na Justiça Eleitoral

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE, ordenou neste domingo a retirada das redes de posts do deputado Eduardo Bolsonaro, além de texto divulgado por um site, com a fake news de que Lula acabaria com os serviços de aplicativo como Uber e iFood, caso seja eleito.

A decisão foi proferida em representação movida pela Coligação Brasil da Esperança. As postagens traziam falas de Lula totalmente descontextualizadas, uma vez que ele nunca defendeu a extinção dos aplicativos – e sim falou a favor de garantias para os trabalhadores desses meios. A liminar aponta “grave descontextualização discursiva que subverteu e desvirtuou por completo o conteúdo da mensagem divulgada”, descambando na “criação de um conteúdo discursivo jamais dito”.

“A afirmação jamais foi proferida pelo ex-presidente Lula, evidenciando que as postagens, em verdade, fazem parte de campanha de propagação de fake news, com finalidade única de violar e interferir na lisura do processo eleitoral”, dizem os advogados Angelo Ferraro e Cristiano Zanin Martins, que assinam a representação.