Lula corre contra o tempo para aprovar PEC no Senado nesta semana

A menos de um mês da posse de Lula, a equipe do presidente eleito corre contra o tempo para conseguir aprovar a chamada PEC da Transição ainda nesta semana no Senado.

O prazo no Legislativo é curto, já que o Congresso tem que votar o Orçamento de 2023 antes do recesso parlamentar, o que está previsto para ocorrer até o fim da semana que vem. Ou seja, a Proposta de Emenda à Constituição para garantir o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, entre outras bondades, tem que seguir o quanto antes para a análise da Câmara.

No fim da semana passada, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator geral do Projeto de Lei Orçamentária do ano que vem, disse que a ideia era aprovar a PEC nesta terça ou quarta-feira, e que presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, deveria relatar o texto.

No domingo, 4, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou a análise da PEC para quarta-feira, 7. Com isso, aguarda-se que Alcolumbre inicie a discussão na CCJ nesta terça, 6. Ainda não se sabe quem será o relator da proposta. O próprio Alcolumbre e o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), aliado de Pacheco, são dois dos cotados.

Nos últimos dias, Lula se reuniu em Brasília com os presidente do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), e teve encontros com lideranças do Congresso para tentar destravar a tramitação da proposta.