Lula conversa com presidente da União Europeia sobre acordo do Mercosul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula falou ao telefone, na tarde desta segunda, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para avançar na negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia. A conversa iniciou às 15h e durou cerca de meia hora.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostrou que o Brasil trabalha para apresentar, na cúpula do Mercosul, avanços sobre o arrastado acordo entre os blocos econômicos da América Latina e da Europa. O evento ocorre no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de dezembro.

O diálogo entre o governo brasileiro e a Comissão Europeia já havia iniciado na cúpula do G20 em Nova Délhi, na Índia. Lula e Ursula Von der Leyen voltam a se encontrar, na próxima semana, na COP-28, em Dubai, Emirados Árabes

Recentemente, o petista também tratou do acordo com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, sobre o assunto.