Diplomacia brasileira avança em acordo do Mercosul com União Europeia

Na próxima Cúpula do Mercosul, organizada pela presidência brasileira no Rio de Janeiro, Lula deve anunciar avanços no arrastado acordo entre o bloco e a União Europeia.

A diplomacia brasileira terá, nos próximos dias, duas reuniões com a União Europeia para fechar questões finais em torno do acordo com o Mercosul. Mauro Vieira e os diplomatas do Itamaraty entraram na reta final de negociação com os europeus e há possibilidade real de anúncio do acordo no Rio.

Em outra frente, a cúpula no Rio deve marcar avanços sobre outro acordo de livre comércio já fechado pelo bloco.

Depois de finalizar as tratativas com Singapura, o Mercosul avançará no acordo de livre comércio com o EFTA (European Free Trade Association), bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Com um PIB de 1,1 trilhão de dólares e uma população de 14,3 milhões de pessoas, a EFTA é o nono maior ator no comércio mundial de bens e o quinto maior no comércio de serviços.

