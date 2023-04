Lula confirma visita a Lisboa sob risco de ser recebido com protestos

O governo Lula confirmou a visita do presidente a Portugal de 21 a 25 de abril mesmo diante do risco de o brasileiro ser recebido com protestos na sua chegada em Lisboa.

No final de fevereiro, durante a visita ao Brasil do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, Lula foi convidado para discursar no parlamento português na sessão que marcará o 49º aniversário da Revolução dos Cravos, no dia 25 de abril.

Partidos e movimentos de direita de Portugal repudiaram o convite inédito a um político estrangeiro para discursar na data de apelo nacional, que celebra o fim da ditadura de Antônio Salazar, ocorrido em 1974.

Como o Radar mostrou no final do mês passado, o partido Chega, de extrema-direita, convocou brasileiros em Portugal para protestarem contra a presença de Lula no país.

A polêmica foi tão grande entre deputados portugueses que o governo local mudou a programação e Lula não discursará mais na sessão solene em homenagem à revolução.

Os deputados farão uma sessão específica, sem relação com a data comemorativa, para ouvir o brasileiro, que participará ainda de uma cúpula luso-brasileira durante a sua estada.

