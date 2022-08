Lula confirma presença no primeiro debate presidencial

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula confirmou presença no primeiro debate presidencial das eleições desse ano, marcado para o próximo dia 28.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, que integra a coordenação da campanha do ex-presidente, o petista garantiu que comparecerá ao evento realizado pela Band em parceria com a TV Cultura, a Folha e o UOL.

Procurada pelo Radar, a assessoria de imprensa do candidato do PT informou que sua participação “está prevista”.

Já o presidente Jair Bolsonaro até o momento confirmou apenas a entrevista ao Jornal Nacional, de acordo com a assessoria. A ida do candidato do PL ao telejornal da TV Globo está marcada para o dia 22.

Apesar de Lula ter confirmado a presença no debate da Band antes mesmo do principal adversário, Randolfe afirmou que, se Bolsonaro suspender a participação no evento, a ida do petista poderá ser reavaliada.

