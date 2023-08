Lula comemora maré de boas notícias no Planalto

Em seu oitavo mês, o presidente Lula comemora ter atingido o que considera sua “velocidade de cruzeiro” no Planalto.

Dados levados ao petista mostram a atual gestão em seu nível de popularidade mais elevado desde o início do ano — e subindo.

Os resultados da economia, com queda da inflação e criação de empregos — combustíveis e outras áreas de consumo mais acessíveis a mais gente —, segundo o monitoramento do Planalto, são responsáveis pelo otimismo.

Até parcelas do eleitorado que não votaram no petista em 2022 se dizem agora confiantes com o futuro do país.