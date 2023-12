Lula comanda cúpula de chefes de Estado do Mercosul nesta quinta, no Rio

No encerramento da presidência temporária brasileira do Mercosul, exercida ao longo do segundo semestre desse ano, o presidente Lula vai comandar nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, a Cúpula de Chefes de Estado do bloco e Estados associados. O evento dará início à presidência paraguaia.

A reunião marca a conclusão do processo de aprovação do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul pelos integrantes do grupo — Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Nesta quarta, o governo brasileiro já sediou uma reunião do Conselho do Mercado Comum, órgão decisório de nível ministerial. Na ocasião, o chanceler Mauro Vieira afirmou que o bloco tem a expectativa de assinar “muito em breve” o acordo de livre comércio com a União Europeia — apesar de o presidente da França, Emmanuel Macron, ter manifestado sua oposição à assinatura na semana passada.

Na Cúpula desta quinta, o bloco deverá assinar um acordo de livre comércio com Singapura, o primeiro instrumento dessa natureza firmado pelo Mercosul após mais de uma década. Os presidentes também deverão assinar Comunicados Conjuntos e a Declaração Especial de Presidentes sobre Democracia e Integridade da Informação em Ambientes Digitais.