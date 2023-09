Lula cobra ministros do governo por votos no Congresso

Questionado na tarde desta segunda sobre qual será sua prioridade para este segundo semestre no Legislativo e que tipo de apoio espera dos partidos (PP e Republicanos) que indicaram os mais novos ministros do governo (André Fufuca, do Esporte, e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos), o presidente Lula fez uma cobrança aos auxiliares recém-chegados à Esplanada dos Ministérios.

“Eu sempre disse pra vocês que não tinha conversa com Centrão, que a minha conversa era com o partido político, e eu conversei com os partidos políticos que eu achei que deveria conversar. Compus o governo. Eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal. Não tenho na Câmara e no Senado nenhum projeto Lula. Todos os projetos que nós mandamos pra lá chamam-se ‘projeto Brasil’. É de interesse do povo brasileiro”, comentou Lula, em entrevista coletiva no Palácio Itamaraty, em Brasília.

“O que eu espero é que os ministros que fazem base do meu governo convençam as suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro. E tudo o que está na Câmara para ser votado é de interesse do povo brasileiro. Não haverá nada que não seja de interesse do povo brasileiro”, concluiu.

O que o presidente não citou foi que as bancadas do PP e do Republicanos na Câmara e no Senado estão divididas quanto à adesão ao governo Lula.

