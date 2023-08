Lula chega à África do Sul para participar de cúpula do Brics

O presidente Lula chega nesta segunda-feira a Joanesburgo, maior cidade da África do Sul, para iniciar um giro por três países do continente africano até o próximo domingo. A partir desta terça, ele participa da cúpula do Brics, bloco que reúne os anfitriões, o Brasil, a China, a Índia e a Rússia. Na sexta, o brasileiro segue para Angola, onde fará uma visita oficial de dois dias. No domingo, último dia da viagem, ele participará da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe.

Esta será a primeira ida significativa do presidente à África no atual mandato. Há pouco mais de um mês, ele fez uma escala de uma hora e meia em Cabo Verde e aproveitou para ter um encontro com o presidente do país.

A 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics será a primeira presencial desde o início da pandemia de Covid-19. Apenas Vladimir Putin participará de forma remota. Os líderes deverão discutir a expansão do bloco, questões relativas ao continente africano e o uso de moedas locais para transações comerciais, uma eventual unidade de referência do grupo de países.

No primeiro dia, haverá um fórum empresarial e um evento apenas com os chefes de Estado e governo e os respectivos ministros das Relações Exteriores. Na quarta-feira, haverá a reunião entre os presidentes e, na quinta, um encontro estendido com cerca de 40 países convidados, muitos deles interessadas em ingressar no bloco.

Na sequência, Lula irá a Luanda, capital angolana, onde já participa de reunião com presidente João Lourenço. Ele também deverá se dirigir à Assembleia Nacional do país, participar de um seminário e de um evento empresarial que deverá ter a presença de cerca de 60 empresários brasileiros.

A última parada será em São Tomé, onde haverá a 14ª Conferência de Chefes de Estado da CPLP. A entidade tem como membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.