Lula ataca Bolsonaro e diz que ideologias dividiram países sul-americanos

No meio do discurso que fez há pouco na abertura da reunião com presidentes de países da América do Sul, no Palácio Itamaraty, em Brasília, Lula criticou o “governo negacionista” de Jair Bolsonaro, sem citar o nome do antecessor, e afirmou que as ideologias dividiram os países da região nos últimos anos.

“No Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o descolamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos”, declarou.

“Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço da integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos”, complementou Lula.