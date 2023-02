Lula ainda não despachou com nove de seus 37 ministros

Prestes a completar 40 dias de governo, o presidente Lula ainda não abriu sua agenda oficial para despachar com nove dos seus 37 ministros.

Nesta quarta-feira, por exemplo, a ministra dos Esportes, Ana Moser, teve sua primeira reunião com o chefe, no Palácio do Planalto, acompanhada pelo presidente da Agência Mundial Antidoping, Witold Bańka. Além dela, outros 27 integrantes do primeiro escalão do governo já tiveram encontros registrados na agenda do presidente.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é uma das que não tiveram a oportunidade de se reunir com Lula até o momento, assim como quatro de suas colegas: Anielle Franco (Igualdade Racial), Cida Gonçalves (Mulheres), Daniela Carneiro (Turismo) e Margareth Menezes (Cultura).

Completam a lista dos ausentes os ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura), Carlos Lupi (Previdência Social), Juscelino Filho (Comunicações) e Márcio França (Portos e Aeroportos).

Esse levantamento não considera a reunião ministerial ocorrida no dia 6 de janeiro, que contou com a presença de todo o primeiro escalão do governo, e nem os eventos de posse prestigiados por Lula.

Veja a seguir os nomes dos ministros que já se reuniram com o presidente:

Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

(Relações Institucionais) Alexandre Silveira (Minas e Energia)

(Minas e Energia) Ana Moser (Esportes)

(Esportes) Camilo Santana (Educação)

(Educação) Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

(Agricultura e Pecuária) Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos)

(Gestão e Inovação em Serviços Públicos) Fernando Haddad (Fazenda)

(Fazenda) Flávio Dino (Justiça)

(Justiça) Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)

(Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional)

(Gabinete de Segurança Institucional) Jader Filho (Cidades)

(Cidades) José Múcio (Defesa)

(Defesa) Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)

(Advocacia-Geral da União) Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação)

(Ciência, Tecnologia e Inovação) Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)

(Trabalho e Emprego) Márcio Macedo (Secretaria-Geral)

(Secretaria-Geral) Mauro Vieira (Relações Exteriores)

(Relações Exteriores) Nísia Trindade (Saúde)

(Saúde) Paulo Pimenta (Secom)

(Secom) Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar)

(Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) Renan Filho (Transportes)

(Transportes) Rui Costa (Casa Civil)

(Casa Civil) Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania)

(Direitos Humanos e Cidadania) Simone Tebet (Planejamento e Orçamento)

(Planejamento e Orçamento) Sonia Guajajara (Povos Indígenas)

(Povos Indígenas) Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União)

(Controladoria-Geral da União) Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional)

(Integração e do Desenvolvimento Regional) Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome)

Alguns deles, como Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, que despacham no Planalto, são recebidos por Lula quase diariamente. Outros, como Ana Moser, Silvio Almeida e Vinícius de Carvalho, por exemplo, tiveram apenas uma oportunidade.

No início de um café da manhã com a “Mídia Independente e Alternativa”, Lula falou um pouco sobre a situação da máquina do governo e disse que, aos 38 dias de governo, “nós estamos prontos para começar a fazer com que a máquina do estado brasileiro volte a funcionar”.

O presidente informou que que viaja nesta quinta-feira para os Estados Unidos e, quando voltar, vai promover uma reunião com todos os ministros — a segunda — para ter noção de como cada um deles já preparou sua pasta para “começar a colocar em prática o que nos propusemos a fazer”.

“A nossa chave de começar a funcionar só foi ligada no dia 24 [de janeiro]. Portanto, nós temos poucos ministérios que até outro dia não tinha montado o total do ministério”, justificou o presidente, acrescentando que as contratações nas pastas não estavam liberadas, já que precisava manter a promessa de não aumentar o número de funcionários.