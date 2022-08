Lula admite corrupção na Petrobras nos governos do PT

Lula admitiu na noite desta quinta-feira durante entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Há anos que a sociedade cobra uma autocrítica petista sobre os casos que depois foram apurados pela operação Lava-Jato.

Lula admitiu que funcionários da estatal confessaram desvios, mas criticou métodos adotados pela vara federal de Curitiba e pelo MPF no curso das investigações. Uma das críticas do petista foi sobre acordos para que delatores devolvessem parte do dinheiro desviado da estatal.

“Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta disso ficaram ricas. Foi uma espécie de delação premiada. Você não só ganhava a liberdade por falar o que queria do Ministério Público como você ganha metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho que é uma insanidade e uma aberração com esse país”, disse Lula.

Segundo o ex-presidente, durante as suas gestões não houve a figura do PGR “engavetador” de denúncias e a PF teve liberdade para investigar quem quer que fosse. Lula criticou os efeitos na economia das investigações da operação, que levaram a desaceleração dos negócios da Petrobras e geraram impacto na cadeia de fornecedores da estatal.

“Você pode fazer investigação com a maior seriedade como foi feito na Coréia com a Samsung, como foi feito na França na Alstom e como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga e se o empresário roubou você prende e condena, mas você permite que a empresa continue funcionando”, disse.

